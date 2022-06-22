В Уфе на год перекроют проезд для транспорта вдоль улицы Пугачёва

В Уфе на год перекроют проезд для транспорта вдоль улицы Пугачёва
В Уфе на год перекроют проезд для транспорта вдоль улицы Пугачёва
Сегодня, 11:06ГородАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Об ограничении, которое вступит в силу уже сегодня, сообщили в пресс-службе мэрии Уфы

В Уфе в полночь 22 июня почти на год будет перекрыто движение для транспорта на участке от Колгуевской до Бородинской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Проезд будет перекрыт до 1 июня 2023 года. Причиной для введения запрета называют строительство транспортной развязки на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева.

Напомним, ранее стало известно о закрытии транспортного проезда на улицах Зенцова и Гоголя в Уфе. Примечательно, что некоторые из ограничений начинают действовать уже с сегодняшнего дня и продлятся до ранней осени.

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