В центре Уфы до конца июля перекроют движение для автомоблистов

В центре Уфы до конца июля перекроют движение для автомоблистов
В центре Уфы до конца июля перекроют движение для автомоблистов
Вчера, 21:21ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Движение будет закрыто по улице Мингажева из-за ремонта теплосетей, сообщает МУП «УИС».

В центре Уфы, а именно по улице Мингажева, до конца июля перекроют движение для автомобилистов. По информации МУП «УИС», связано это с ремонтом тепловых сетей.

Так, ограничение будет вводится с 9 утра 23 июня до 9 вечера 20 июля.

Ранее мы сообщали, что власти из-за работ по обновлению теплосетей и городских тепломагистралей закрыли до 30 июля участок улицы Гоголя от дома №39 до бизнес-центра "Капитал". Кроме того, улица Зинина также будет недоступна для автомобилистов, но уже с 27 июня и до 20 сентября.

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