Пропавшую в Уфе 8-летнюю девочку «приютил» незнакомец

Напомним, что девочка днем 20 июня ушла гулять, однако спустя время домой не вернулась. Мама ребенка обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Так, как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, ребенка нашли на проспекте Октября уже ночью.