«Обещали приехать с ружьем»: уфимка попросила у властей не убивать бродячих собак

Жители домов по улице Сельская Богородская уже 2,5 года просят отловить и стерилизовать бродячих собак. За это время сменилось три исполнителя, однако работа сделана не была, считает жительница Уфы.

Обращение об отлове бродячих собак и их стерилизации было опубликовано на сайте электронной приемной органов власти. Так, Шумкова О. рассказывает, что с данной просьбой они обращались в Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству города, однако за 2,5 года ситуация с бродячими собаками не изменилась. В частности, по словам женщины, за это время сменилось 3 исполнителя. — Мы выезжали вместе с исполнителями, показывали место, показывали собак. Нам обещали приехать с ружьем. Сейчас там снова щенки. Более того, ещё завозят стерилизованных собак с других мест, пишет женщина. Тем временем в Управлении по коммунальному хозяйству и благоустройству жителям сообщают, что животных возвращают в места их прежнего обитания, но, по словам женщины, это не совсем так. “ Мы видим всё тех же знакомых собак + ещё чужих с желтыми метками», — подчеркивает уфимка. — Убедительная просьба наладить работу по отлову. Пусть вывозят туда, где отловили. Иногда отлавливают домашних собак и выкидывают в другой район Так, женщина просит администрацию Уфы повлиять на ситуацию, в частности стерилизовать животных и вернуть обратно — «на привычное им место». Также уфимка подчеркивает, что собаки — «смирные» и “ убивать их не надо!». Отметим, Госдума РФ приняла закон о расширении полномочий властей регионов России в области отлова бродячих собак. Так, пойманные животные будут отправлены на пожизненное содержание в приюты до передачи их новым хозяевам либо до наступления смерти животного. Кроме того, власти регионов смогут установить ограничения на «самовыгул» домашних животных. Так, власти надеются предотвращения пополнения популяции бездомных животных. Напомним, что в марте, по информации службы отлова «Актив», только в Уфе было зафиксировано около 40 случаев отравления животных.

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