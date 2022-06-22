Башкирия выделит до 1 млрд рублей на интеллектуальную транспортную систему в Уфе

Башкирия выделит до 1 млрд рублей на интеллектуальную транспортную систему в Уфе
Башкирия выделит до 1 млрд рублей на интеллектуальную транспортную систему в Уфе
22 июня, 15:12ГородНаталья БалыковаФото: 1mediainvest.ru
Проект планируют реализовать до конца 2024 года, следует из материалов портала госзакупок.

Заказчиком выступает Транспортная дирекция республики, работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик должен будет создать Центр управления дорожным движением на базе республиканского управления ГИБДД в здании на проспекте Октября, 147. В соответствии с техзаданием там появятся 12 автоматизированных рабочих мест. Еще два рабочих места создадут в здании «Уфагорсвета» на Ростовской, 15/1.

Интеллектуальная транспортная система необходима для повышения уровня безопасности дорожного движения, выработки эффективных решений для предотвращения ДТП и минимизации их негативных последствий. Она позволит оптимизировать транспортные потоки, повысить пропускную способность, а также снизить вредное воздействие автомобилей на экосистему.

Реализовать проект необходимо до конца 2024 года. В техническом задании предусмотрена установка двух метеостанций — на Оренбургском тракте в районе села Зубово и на Затонском шоссе. За три года в Уфе планируется модернизировать 140 светофоров: в 2022 году — 5, в 2023 — 51, в 2024 — 39. Кроме того, за это же время на улицах города установят 53 детектора транспортного потока, а в 2024 году — разместят 70 камер подсистемы видеонаблюдения.

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