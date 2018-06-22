В Уфе перекроют центральные улицы из-за съемок фильма

В Уфе перекроют несколько улиц в связи с производством полнометражного художественного фильма «Первая Республика», посвященного 100-летию Республики Башкортостан, сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение транспорта будет закрыто на улицах:

Пушкина – от пересечения с ул.Цюрупа до пересечения с ул.Советской с 10.00 до 21.00 часов 24 июня;

Советская - от пересечения с ул.Пушкина до пересечения с ул.Заки Валиди с 09.00 до 14.00 часов 1 июля;