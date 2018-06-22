В Уфе перекроют центральные улицы из-за съемок фильма

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Будут перекрыты улицы Цюрупы, Советская и Пушкина.
В Уфе перекроют несколько улиц в связи с производством полнометражного художественного фильма «Первая Республика», посвященного 100-летию Республики Башкортостан, сообщили в пресс-службе администрации города.
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Движение транспорта будет закрыто на улицах:
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Пушкина – от пересечения с ул.Цюрупа до пересечения с ул.Советской с 10.00 до 21.00 часов 24 июня;
Советская - от пересечения с ул.Пушкина до пересечения с ул.Заки Валиди с 09.00 до 14.00 часов 1 июля;
Пушкина – от пересечения с ул.Цюрупы до пересечения с ул.Советской с 14.00 до 22.00 часов 1 июля.
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