Глава Башкирии и мэр Уфы провели тест-драйв качели в парке Кашкадан в Сипайлово

В субботу 21 мая мэр Уфы Ратмир Мавлиев и глава Башкирии Радий Хабиров посетили парк Кашкадан в уфимском Сипайлово, реконструкция которого должна завершиться менее чем через месяц. Помимо осмотра уже выполненных работ они попробовали некоторые конструкции в деле — покачались на качелях.
Радий Хабиров в своем телеграм-канале назвал и точную дату открытия, которая раньше озвучивалась как приблизительная, но на нее очень рассчитывали, так как 12 числа отмечается не только День России, но и день города Уфы. Именно в парке Кашкадан намереваются провести немало праздничных мероприятий.
Глава Башкирии анонсировал, что в парке появится музыкальный фонтан, облагороженное озеро, где можно смело купаться, рестораны и не исключил, что кто-то из бизнес-сообщества соберется открыть на территории яхт-клуб.