Глава Башкирии и мэр Уфы провели тест-драйв качели в парке Кашкадан в Сипайлово

Глава Башкирии и мэр Уфы провели тест-драйв качели в парке Кашкадан в Сипайлово
Глава Башкирии и мэр Уфы провели тест-драйв качели в парке Кашкадан в Сипайлово
Вчера, 09:41ГородИрина ДеревянчукФото: телеграм-канал "Подслушано в Башкирии"
Открытие реконструированного парка в Сипайлово должно состояться уже 12 июня.

В субботу 21 мая мэр Уфы Ратмир Мавлиев и глава Башкирии Радий Хабиров посетили парк Кашкадан в уфимском Сипайлово, реконструкция которого должна завершиться менее чем через месяц. Помимо осмотра уже выполненных работ они попробовали некоторые конструкции в деле — покачались на качелях.

Радий Хабиров в своем телеграм-канале назвал и точную дату открытия, которая раньше озвучивалась как приблизительная, но на нее очень рассчитывали, так как 12 числа отмечается не только День России, но и день города Уфы. Именно в парке Кашкадан намереваются провести немало праздничных мероприятий.

Глава Башкирии анонсировал, что в парке появится музыкальный фонтан, облагороженное озеро, где можно смело купаться, рестораны и не исключил, что кто-то из бизнес-сообщества соберется открыть на территории яхт-клуб.

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