В Уфе станет больше площадок для отдыха с живой музыкой
Глава города Ирек Ялалов рассказал о своих впечатлениях от вечерней прогулки по столице в воскресенье.
Сегодня, 22 мая, на оперативном совещании в Уфе глава города Ирек Ялалов поделился своими впечатлениями от вечерней прогулки, которую он совершил в минувшее воскресенье в районе Гостиного двора.
- Мне очень понравилась атмосфера, которая сложилась на Гостином дворе: много гуляющих, в том числе молодежи, на сцене играют музыканты и люди тут же танцуют. Очень приятно было там находиться. Помните, раньше, в 50-ые, 60-ые, 70-ые годы, была такая традиция – устраивали танцы по вечерам на площадях, в парках? Надо возрождать эту практику. Потому что людям это нравится. Тоже самое можно устраивать на площади Салавата Юлаева и других городских площадках.
Глава города попросил муниципалитеты поддерживать молодых талантливых музыкантов и давать им возможность проводить публичные выступления перед горожанами на площадках для отдыха.