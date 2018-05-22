В Уфе станет больше площадок для отдыха с живой музыкой

- Мне очень понравилась атмосфера, которая сложилась на Гостином дворе: много гуляющих, в том числе молодежи, на сцене играют музыканты и люди тут же танцуют. Очень приятно было там находиться. Помните, раньше, в 50-ые, 60-ые, 70-ые годы, была такая традиция – устраивали танцы по вечерам на площадях, в парках? Надо возрождать эту практику. Потому что людям это нравится. Тоже самое можно устраивать на площади Салавата Юлаева и других городских площадках.