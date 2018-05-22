В Уфе появится памятник пограничнику

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26 мая в преддверии Дня пограничника и столетию образования погранвойск в уфимском Парке Победы пройдет открытию мемориального комплекса.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, над эскизом памятник 4 месяца работал уфимский скульптор Халит Галиуллин. По его словам, скульптура простоит не менее 50 лет. Сама композиция из полимера весит 250 килограмм, ее высота — 4 метра.
26 мая ко Дню пограничника в Городском дворце культуры пройдет торжественное собрание, посвященное пограничникам всех поколений.
28 мая в Парке Победы пройдут мероприятия, посвященные 100-летию образования пограничных войск в России.
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