В Уфе появится памятник пограничнику

Как сообщает пресс-служба городской администрации, над эскизом памятник 4 месяца работал уфимский скульптор Халит Галиуллин. По его словам, скульптура простоит не менее 50 лет. Сама композиция из полимера весит 250 килограмм, ее высота — 4 метра.