В Уфе могут устроить показное наказание водителей за порчу свежей разметки
Сегодня, 10:32ГородТатьяна Майорова
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С таким предложением выступил глава города Ирек Ялалов.
Сегодня, 22 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов обратился к представителям ГИБДД с просьбой строже относиться к автомобилистам, которые игнорируют предупредительные знаки и портят свежую разметку на дорожном полотне.
По его словам, подобные нарушения, к сожалению, происходят в городе регулярно.
- Давайте устроим показательное наказание тех, кто наезжает на дорожную разметку, - предложил Ирек Ялалов. – Пусть это станет хорошим уроком для остальных участников дорожного движения, чтобы задумались над своим поведением.
Напомним, в городе сейчас проводится ремонт дорожного полотна на 30 улицах. По поводу порчи свежего асфальта глава города тоже сегодня высказался весьма категорично.
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