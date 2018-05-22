В Уфе могут устроить показное наказание водителей за порчу свежей разметки

Сегодня, 22 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов обратился к представителям ГИБДД с просьбой строже относиться к автомобилистам, которые игнорируют предупредительные знаки и портят свежую разметку на дорожном полотне.

По его словам, подобные нарушения, к сожалению, происходят в городе регулярно.

- Давайте устроим показательное наказание тех, кто наезжает на дорожную разметку, - предложил Ирек Ялалов. – Пусть это станет хорошим уроком для остальных участников дорожного движения, чтобы задумались над своим поведением.