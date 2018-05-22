В мэрии Уфы опровергли информацию о дезинфекции методом холодного тумана

Сегодня, 22 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы главный врач Республиканского центра дезинфекции Павел Мочалкин опроверг появившуюся недавно в соцсетях информацию о том, что в городе будет проведена обработка парков и скверов от комаров методом холодного тумана в вечернее время.

- Эту информацию могли распространить некомпетентные люди, потому что мы метод холодного тумана вообще не применяем в Уфе, тем более в вечернее время, - отметил Павел Мочалкин. – Мы в основном проводим обработку водоемов, пока комары находятся в личиночной стадии.

Он также обратил внимание на то, что информация о том, что после субботников тысячи уфимцев снимают с себя клещей, озвученная на одной из предыдущих городских оперативок, также является недостоверной. По официальным данным, в черте Уфы в этом сезоне было пока зафиксировано 260 укусов клещей, при этом лишь 11 человек были укушены клещами на обработанных территориях.

Главврач попросил власти города поддержать обращение Республиканского центра дезинфекции в Министерство финансов республики с просьбой увеличить финансирование на проведение дератизации, поскольку есть необходимость расширить площади обработки. Это касается увеличения общественных мест, где массового гуляют люди.