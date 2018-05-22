Уфимцев пригласили принять участие в донорских акциях

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В ближайшие месяцы в Уфе пройдут донорские акции от Республиканской станции переливания крови.
Как сообщает пресс-служба республиканского Минздрава, мобильные пункты будут работать по следующему графику:
- 24 мая в парке имени Ленина в (рамках «Дней народного здоровья»);
- 26 мая в Школе МВД по Муксинова, 2;
- 29-30 мая в УГНТУ по Первомайской, 14;
- 9 июня – донорская акция «АвтоМотоДонор», (Батырская, 41/1);
- 14 июня – акция «Всемирный День Донора»;
- 2-5 июля в филиалах ПАО АНК «Башнефть»;
- 16 июля в БашРТС (Большая Гражданская, 51).
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