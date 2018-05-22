Мэр Уфы снова потребовал, чтобы выпускные проводились в стенах школ

- Это важно и с точки зрения безопасности и с точки зрения морали. Пока мы находимся у руля города, позиция мэрии по этому вопросу будет именно такой, - подчеркнул Ирек Ялалов. – В свое время нам удалось вернуть школьную форму в школы, хотя это тоже было трудно сделать, а теперь посмотрите на детей, особенно на «Весеннем балу», как они прекрасны. Надеюсь, что и в вопросе с проведением выпускного мы найдем понимание с родителями и педагогами. Я уверен, что прощаться со школой нужно именно в стенах школы, а не в ресторанах!