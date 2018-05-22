Мэр Уфы снова потребовал, чтобы выпускные проводились в стенах школ
Ирек Ялалов считает, что прощаться со школой в стенах ночных клубах неэтично и небезопасно.
Сегодня, 22 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов вновь напомнил руководителям столичных школ и родителям о своей позиции по поводу проведения последних звонков и выпускных в ресторанах и ночных клубах.
- Это важно и с точки зрения безопасности и с точки зрения морали. Пока мы находимся у руля города, позиция мэрии по этому вопросу будет именно такой, - подчеркнул Ирек Ялалов. – В свое время нам удалось вернуть школьную форму в школы, хотя это тоже было трудно сделать, а теперь посмотрите на детей, особенно на «Весеннем балу», как они прекрасны. Надеюсь, что и в вопросе с проведением выпускного мы найдем понимание с родителями и педагогами. Я уверен, что прощаться со школой нужно именно в стенах школы, а не в ресторанах!
Как показали наблюдения последних лет, в основном все школы приняли во внимание указание городского руководства, однако ряд учебных заведений по-прежнему практикуют выпускные балы в развлекательных заведениях. В основном это касается так называемых «элитных» школ.
Напомним, «Последние звонки» в школах Уфы пройдут 25 мая, «Весенний бал» на Советской площади столицы – 26 мая, а выпускные балы для одиннадцатиклассников – 23 июня.