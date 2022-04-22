В Уфе в день Пасхи закроют проезд по шести улицам

В Уфе в день Пасхи закроют проезд по шести улицам
В Уфе в день Пасхи закроют проезд по шести улицам
Вчера, 15:00ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Движение будет ограничено на шести улицах возле уфимских храмов с 9 часов вечера 23 апреля до 11 утра 24 апреля, сообщает пресс-служба мэрии города.

В Уфе в день Пасхи движение по шести городским дорогам будет перекрыто. Как уточняет пресс-служба администрации Уфы, ограничения коснутся улиц около храмов.

В частности будут перекрыты следующие участки: улица Дюртилинская, улица Кирова на участке от Ветошникова до Айской, улица Амурская от домов № 60 и № 89 по Кирова, далее улица Крестьянская между домами № 63 и № 91 по Кирова, а также проезд вдоль Баязита Бикбая № 32а, улица Бехтерева от Менделеева до Менделеева № 1/1.

Так, движение на данных участках будет закрыто 23 апреля с 9 часов вечера до 11 утра 24 апреля.

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