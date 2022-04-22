Паралимпийская чемпионка из Башкирии вложила призовые деньги олимпиады в долгострой

Паралимпийская чемпионка из Башкирии вложила призовые деньги олимпиады в долгострой
Паралимпийская чемпионка из Башкирии вложила призовые деньги олимпиады в долгострой
Вчера, 17:38ГородЭлина СайфрановаФото: paralymp.ru
Оксана Савченко оказалась среди дольщиков долгостроя по улице Чернышевского. Призовые деньги в квартиру чемпионка вложила еще в 2013 году, сообщила сама Оксана Савченко в эфире «Вестей».

Стало известно, что восьмикратная паралимпийская чемпионка Оксана Савченко почти 10 лет ждет квартиру в элитном долгострое напротив кинотеатра «Родина». Об этом женщина сообщила в эфире «Вестей».

Известно, что деньги на покупку квартиры восьмикратная чемпионка и депутат Госсорбрания Башкирии вложила из призовых средств после паралимпиады в Лондоне в 2012 году.

Так, жилплощадь в доме по улице Чернышевского приобреталась еще в 2013 году, а строительство до сих пор не завершено. Однако предполагается, что работы на объекте, по информации «Вестей», будут окончены в 4 квартале 2022 года.

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