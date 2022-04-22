Хабиров анонсировал строительство новой транспортной развязки в Зинино

Хабиров анонсировал строительство новой транспортной развязки в Зинино
Хабиров анонсировал строительство новой транспортной развязки в Зинино
Вчера, 14:46ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Строительство новой транспортной развязки в Зинино уже началась, к слову, завершить ее власти планируют быстро, сообщил Радий Хабиров в своих соцсетях.

В Уфе из-за многочасовых пробок на железнодорожном переезде в направлении Нагаево, власти региона начали строительство новой транспортной развязки в Зинино. Об этом сообщил Радий Хабиров в своих социальных сетях.

Так, сегодня, 22 апреля, по словам главы, уже начались строительные работы — монтаж первых балок пролетного строения. К слову, сделать все власти намерены «быстро», а именно к середине 2023 года.

К тому же, глава региона отмечает, что строительные работы на Восточном выезде, капитальный ремонт старого Бельского моста — продолжаются. Кроме того, создается проект нового моста через Белую, но уже в Кузнецовском затоне.

Тем временем, уфимцев из-за последующих неудобств, в связи с ремонтными работами, просят потерпеть.

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