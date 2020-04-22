Повод для радости: организаторы «Парада колясок» в Уфе объявили о номинациях

Несмотря на то, что все мероприятия сейчас отложены на неопределенный срок, организаторы ежегодного «Парада колясок» в Уфе верят: как только угроза здоровью населения минует и будут сняты все ограничения, они смогут порадовать горожан этим традиционным семейным праздником, а значит, творческим семьям можно готовиться к участию уже сейчас.

Фото: kultprosvet.biz.

«Парад колясок» в Уфе проводится с 2009 года и собирает около 400 участников. Мамы и папы проявляют свои фантазию и умения, превращая транспортное средство ребенка в шедевр — всё для того, чтобы принять участие в карнавальном шествии, ну и конечно — чтобы выиграть хорошие призы от партнеров проекта. Также всех участников и зрителей мероприятия каждый год ждут увлекательные мастер-классы, конкурсы и праздничный концерт.

«Мы хотим немного разбавить негативный информационный фон и дать семьям еще один повод заняться творчеством дома — рассказывает организатор уфимского «Парада колясок», владелец коммуникационного агентства «Культпросвет» Айрат Гильманов.

— 11 лет подряд мы проводили этот классный семейный праздник и каждый год участники нас удивляют — кто технологичностью и материалами, кто фантазией. Поэтому мы решили объявить тему и номинации «Парада колясок-2020», еще не зная даты мероприятия. Отдельно отмечу, что наш парад — инклюзивный, в нем участвуют и дети на инвалидных колясках, которые также можно украшать».

Фото: kultprosvet.biz.

В 2020 году Парад колясок пройдет под девизом «Какие мы разные, какие мы классные!», потому что каждая семья уникальна и у нее есть свой повод для гордости. Это и нужно будет отразить в своем «семейном экипаже». Номинации 2020 года:

Фото: kultprosvet.biz.

«Культура СУПкультуры» — участвуют экипажи, демонстрирующие сочетание разных культур в одной семье или, наоборот, принадлежность к одной субкультуре (название номинации скорректировано ближе к семейному быту — прим. организаторов).

«Стань лучше» — номинация для тех, кто ведет и продвигает здоровый образ жизни.

«Супер Семейки» — номинация для многодетных семей, чем больше членов семьи участвует, тем лучше — династии приветствуются.

«Cycle Recycle!» — номинация для детей до 5 лет на собственном транспортном средстве: сигвее, гироскутере, самокате, велосипеде, который в этом году должен отражать тему экологичности и вторичной переработки.

«История игрушек» — номинация для тех, кто с помощью своего инженерного таланта может превратить коляску, например, в экскаватор или целый корабль.

«Лучший по профессии» — экипаж должен отражать профессиональную специализацию папы или мамы.

«Мир без границ» — номинация для детей, передвигающихся на инвалидной коляске.

«Моя победа!» — экипаж должен демонстрировать повод для гордости конкретной семьи.

В номинациях, где задействована коляска, участие в конкурсе могут принять семьи с детьми до 3-х лет, велосипед/самокат — до 5 лет, «Мир без границ» — ограничений по возрасту ребенка нет. Оформление колясок не должно нести рекламный характер.

Место проведения мероприятия будет определено позднее, регистрация для участия в Параде колясок будет запущена на сайте paradkolyasok.ru после объявления даты. Посмотреть, как проходили «Парады колясок» прошлых лет и вдохновиться на творчество, можно в группе проекта Вконтакте: vk.com/ufaparadkolyasok и в аккаунте социальной сети Инстаграм @parad_kolyasok_ufa.

Компании, предоставляющие услуги или производящие товары, которые могут быть полезны и интересны участникам и зрителям мероприятия, т. е. семьям с детьми, приглашаются к сотрудничеству. Варианты партнерского участия: финансовая поддержка, предоставление призов победителям и призерам, организация активной зоны для зрителей. По вопросам сотрудничества: Коммуникационное агентство «Культпросвет», тел. +7 (34-72) 92-32-69, info@kultprosvet.biz.