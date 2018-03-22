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В Уфе строительство набережной идет с опережением графика
Сюжеты:
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В Уфе строительство набережной идет с опережением графика

Сегодня, 11:14ГородТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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