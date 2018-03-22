В Уфе строительство набережной идет с опережением графика
Сейчас там ведется строительство и укрепление инженерных сооружений второго этапа второй очереди.
На участке от бассейна «Юность» до реки Сутолоки набережной реки Белой в данный момент ведется строительство и укрепление инженерных сооружений второго этапа второй очереди. Об этом сообщили в администрации Уфы.
По данным мэрии, на строительстве одновременно задействованы 300 человек, до 50 единиц спецтехники.
- Производится погружение трубошпунта на разных отметках – ярусах. Выполнены работы по установке шапочной балки. Устанавливаются чугунные ограждения и выполняется покрытие площадок на разных отметках. Отрадно отметить, что работы идут с опережением графика, - прокомментировал начальник участка, руководитель строительства Арсений Муртазин.
Как подчеркивают чиновники, новый облик набережной даст уфимцам уверенность в своей защищенности от негативных последствий паводков и придаст городу эстетическую привлекательность. Как отмечают горожане в соцсетях, данный аргумент вызывает некоторое недоумение хотя бы потому, что до верхнего уровня набережной паводок не добирался уже, как минимум, 50 лет, а ее нижние площадки благоустроенные площадки окажутся затопленными в любом случае.
Для справки
Строительство новой набережной ведется в рамках реализации Госпрограммы «Экология и природные ресурсы РБ» с декабря 2015 года. Заказчиком выступает Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы. Победителем открытого конкурса на строительство данного объекта стал Башкирский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» ПАО «РусГидро». Протяженность застраиваемой площадки достигает двух километров.