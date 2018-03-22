В Уфе перекрыли улицу Рихарда Зорге из-за утечки воды

Участок улицы Рихарда Зорге перекрыли из-за утечки на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 500 миллиметров в районе Южного автовокзала, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Движение перекрыто на проезжей части Зорге – две полосы в сторону улицы Округа Галле до поворота в сторону микрорайона «Затон» и одна полоса в сторону улицы 50 лет СССР.