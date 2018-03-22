В Уфе перекрыли улицу Рихарда Зорге из-за утечки воды

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Сейчас ведутся работы по устранению утечки.
Участок улицы Рихарда Зорге перекрыли из-за утечки на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 500 миллиметров в районе Южного автовокзала, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
Движение перекрыто на проезжей части Зорге – две полосы в сторону улицы Округа Галле до поворота в сторону микрорайона «Затон» и одна полоса в сторону улицы 50 лет СССР.
Сейчас на закрытом участке ведутся ремонтные работы по устранению утечки на трубопроводе холодного водоснабжения.
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