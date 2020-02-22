В Уфе изменилась схема движения автомобилей в одном из микрорайонов
Вчера, 16:36ГородТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Изменения произошли в микрорайоне Сипайлово.
Накануне, 21 февраля, стало известно, что столичные власти внесли изменения в схему дорожного движения по улица Сипайлово. Об этом сообщается на сайте мэрии.
Изменения коснулись трех перекрестков улиц Жукова и Гагарина, Жукова и Бикбая, а Жукова и Новоженова.
Причина связана с систематическими автомобильными пробками, возникающими там по утрам и вечерам.
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