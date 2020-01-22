«Тантана» сделала Уфу праздничной

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В столичной администрации подвели итоги ежегодного конкурса на лучшее оформление городских территорий «Уфа праздничная».
Первое место среди всех коммерческих объектов Уфы занял новый флагманский магазин алкоголя холдинга «Башспирт» — «Тантана» на улице Ленина 31. Кроме того, головной офис «Башспирта» по адресу ул. Ветошникова, 97 одержал победу, соревнуясь с промышленными объектами Кировского района Уфы.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Bashspirt
В общем городском зачете компания заняла третье место, получив подарочный сертификат на 50 тысяч рублей. Традиционно конкурс проводится в конце декабря в целях поддержки и развития городских традиций, формирования привлекательного облика Уфы, создания праздничной атмосферы для жителей и гостей столицы. Всего в 2019 году оргкомитет «Уфы праздничной» принял 254 заявки.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей