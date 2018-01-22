В мэрии Уфы сообщили о подаче воды в бракованном доме на ул. Блюхера

Администрация города сообщила о восстановлении водоснабжения в доме на ул. Блюхера 3/8. Многоэтажка была сдана застройщиком с многочисленными нарушениями, в результате чего коммунальные аварии происходят уже в первые месяцы эксплуатации.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, для восстановления водоснабжения в секции Д управляющей компании помогли городские коммунальщики и районная администрация.

- 18 января была произведена откачка воды из подвальных помещений и ремонтные работы на инженерных сетях, - уточнили в мэрии. - К вечеру холодное водоснабжение было полностью восстановлено. 19 января представители обслуживающей компании с привлечением специалистов ресурсоснабжающих и инженерных организаций произвели ремонтные работы и замену насосного оборудования горячего водоснабжения. Подача горячей воды была возобновлена вечером того же дня».