В мэрии Уфы сообщили о подаче воды в бракованном доме на ул. Блюхера
Как сообщили в пресс-службе мэрии, для восстановления водоснабжения в секции Д управляющей компании помогли городские коммунальщики и районная администрация.
- 18 января была произведена откачка воды из подвальных помещений и ремонтные работы на инженерных сетях, - уточнили в мэрии. - К вечеру холодное водоснабжение было полностью восстановлено. 19 января представители обслуживающей компании с привлечением специалистов ресурсоснабжающих и инженерных организаций произвели ремонтные работы и замену насосного оборудования горячего водоснабжения. Подача горячей воды была возобновлена вечером того же дня».
Напомним, коммунальная авария случилась в доме на прошлой неделе. Он фактически оставался без воды три дня, пока собственники не обратились к журналистам.