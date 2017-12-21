В Уфе - юбилейное открытие

Магазин площадью 450 кв. м. открылся на улице Кольцевой.

Морозным утром, 15 декабря, в Уфе, на улице Кольцевой, 168/1, торжественно открылся новый универсам «Пятёрочка». Праздник был приурочен к достижению розничной компанией Х5 Retail Group (управляет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекресток» и «Карусель») показателя в 12 тысяч магазинов. В честь этого события были запущены еще 12 торговых точек в различных регионах России.

Стоит отметить, что для многих жителей нашей республики магазины «Пятерочка» уже давно стали любимыми, так как находятся в шаговой доступности и радуют разнообразными свежими продуктами по доступным ценам. Поэтому никого не удивил тот факт, что на это церемонию открытия пришло много гостей – это и руководство Южно-Уральского дивизиона торговой сети, и представители администрации Калининского района города, и, конечно, сами горожане.

В честь этого события на площадке перед магазином развернулся настоящий праздник.

- Доброе утро, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас на открытии нового магазина «Пятёрочка». Наш новый магазин – участник эстафеты праздничных открытий. Компания достигла очень важного рубежа, и это событие хотим разделить со всеми нашими покупателями, - обратился к горожанам директор Южно-Уральского дивизиона торговой сети «Пятёрочка» Михаил Коляго. – Я желаю, чтобы этот универсам стал для вас любимым магазином в вашем районе и чтобы вы совершали покупки с удовольствием.

Поздравила жителей с открытием еще одного хорошего магазина заместитель главы администрации Калининского района Галина Буяк.

- Этот универсам предлагает большой выбор товаров по доступной цене. Безусловно, крупная сеть обеспечивает высокий сервис, достойное качество и гарантирует, что вы будете покупать и употреблять в пищу полезные и свежие продукты, - сказала Галина Буяк.

Руководители торговой сети провели небольшую экскурсию для представителей администрации: рассказали о принципах работы и о планах развития.

Площадь нового магазина - около 450 кв.м. Здесь установлены 4 кассы. Руководство магазина уверяет, что этого количества хватит для того, чтобы не было очередей, но и возможности роста предусмотрели.

- Как правило, после открытия магазина, мы в течение месяца анализируем его работу и принимаем решения об оптимизации. Если будет необходимость, то установим еще одну кассу, - подчеркнул Михаил Коляго.

По словам Михаила Коляго, компания уделяет большое внимание работе с местными производителями, а специально для жителей нашего региона на полках магазина будет представлена продукция «халяль». В настоящее время, доля локальных производителей в ассортименте магазина составляет почти 30%. Они поставляют хлебобулочные изделия, мясо, молоко, птицу, сыры. «Пятёрочка» планирует наращивать сотрудничество с региональным бизнесом.

- Раньше поставщикам было сложнее, ведь они не всегда могут доставлять товары во все 230 торговых точек. Теперь мы берем эту задачу на себя - местному производителю будет достаточно привезти продукцию на наш склад, где мы уже сами распределим по магазинам необходимую продукцию и доставим ее в пункт назначения, - рассказал Михаил Коляго.

Достичь высокого качества и свежести продукции торговой сети удается благодаря многоступенчатой системе проверки качества.

Работа с регионами

Всего в Башкирии на сегодняшний день открыто 234 магазина «Пятёрочка», 45 из них – в Уфе. Но на этом «Пятёрочка» останавливаться не планирует. Причем основной упор компания делает не на большие города, как Уфа, Стерлитамак и Салават, а на небольшие населенные пункты с числом жителей от нескольких тысяч жителей.

- Мы идем и в труднодоступные места, это и север Башкортостана, где не очень хорошо представлены торговые сети. Мы туда идем целенаправленно для того, чтобы быть ближе к нашему покупателю, - сказал Михаил Коляго.

Возможности для представителей малого бизнеса

«Пятёрочка» заинтересована в том, чтобы клиентам ее магазина было комфортно и удобно и стремится стать центром, где будут доступны все необходимые товары и услуги. Для достижения этой цели ритейлер расширяет сотрудничество с малым бизнесом.

- Часто бывает, что в наших универсамах есть небольшие свободные площади. Эти площади мы отдаем в субаренду нашим партнерам и благодаря этому предоставляем жителям района какой-то дополнительный сервис. Это может быть аптека, магазин цветов и т.д. Например, в новом универсаме право субаренды мы отдали магазину «3 копейки», где можно приобрести бытовые товары по фиксированной цене, - рассказал Михаил Коляго.

Отзывы клиентов

Пенсионерка Мария Иванова живет в доме, где открылась «Пятёрочка». Запуску магазина она очень рада.

- Сегодня пришла на открытие магазина – все понравилось. Комфортный и светлый торговый зал, удобное расположение товаров, персонал вежливый. А еще приятно то, что для пенсионеров предусмотрены скидки.

В торговой сети уверяют, что скидки и промо-предложения будут регулярными.

У Валерии Булаевой в этом районе живут родители. Женщина часто приезжает проведать их и побаловать гостинцами.

- Очень здорово, что здесь открылась «Пятёрочка»: раньше приходилось везти тяжелые сумки с собой. Я очень люблю эту сеть, регулярно делаю там покупки, так как уверена в их свежести. У меня даже карта есть, «Выручай-ка», где можно копить бонусы и потом списывать их в счет покупки, - рассказывает Валерия.

Альфред Мустафин - студент Нефтяного технического университета. Он приехал в Уфу из небольшого села и снимает в соседнем доме квартиру.