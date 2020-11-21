В Уфе поставили под сомнение пользу от социальной рекламы с «Дерзкой куницей»

В Уфе поставили под сомнение пользу от социальной рекламы с «Дерзкой куницей»

Вчера, 12:23ГородТатьяна МайороваPhoto: Facebook.com
Мэрия Уфы будет лишена полномочий по согласованию единого стиля социальной рекламы.

Накануне, 20 ноября, стало известно, что социальная реклама с изображением куницы, которая внушала горожанам и гостям столицы полезную информацию, может исчезнуть с улиц столицы. Об этом в соцсетях сообщили разработчики образа из маркетингового агентства Marten Marketing.

Позднее данную информацию прокомментировали в администрации Уфы. Оказывается, всё дело в том, что с января 2021 года у мэрии изменится круг полномочий, касающихся внешнего городского оформления.

Утверждением тем социальной рекламы будет ведать специальная межведомственная комиссия, а согласовывать единый стиль социальной рекламы для всей территории Башкирии станет Агентство по печати и средствам массовой информации РБ.

Напомним, баннеры из серии «Дерзкая куница» украсили уфимские улицы впервые в 2017 году.

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