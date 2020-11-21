В Уфе поставили под сомнение пользу от социальной рекламы с «Дерзкой куницей»

Накануне, 20 ноября, стало известно, что социальная реклама с изображением куницы, которая внушала горожанам и гостям столицы полезную информацию, может исчезнуть с улиц столицы. Об этом в соцсетях сообщили разработчики образа из маркетингового агентства Marten Marketing.