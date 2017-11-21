Ялалов пояснил, почему часть улиц в Уфе осталась без дорожной разметки

Некоторые улицы, отремонтированные в этом году в Уфе, остались без дорожной разметки. Глава администрации города Ирек Ялалов пояснил, почему так произошло, и пообещал, что работы будут завершены в следующем году.

По словам Ирека Ялалова, в этом году муниципалитет полностью отказался от использования краски при нанесении разметки, перейдя на пластик. Однако укладывать такую разметку можно только при определенных погодных условиях. В этом году их не было, поэтому работы будут проведены в следующий сезон.