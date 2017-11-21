Ялалов о коттеджах в Уфе: вольная казацкая республика должна закончиться

Глава администрация Уфы Ирек Ялалов возмутился тем, что многие владельцы коттеджей в границах Уфы не регистрируют право собственности. Он пояснил, что муниципалитет по этой причине не может проводить благоустройство на прилегающей к этим домам территории.

Руководитель регионального управления федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии Петр Клец сообщил сегодня на оперативке в мэрии о снижении числа зарегистрированных коттеджей. Если еще в прошлом году их было более 2,4 тысячи, то по состоянию на начало ноября этого года лишь 657. Во многом это связано с тем, что люди путают важные пункты в законодательстве. Для домов до трех этажей не требуется разрешение на ввод в эксплуатацию, многие граждане же полагают, что не требуется разрешение на строительство, а затем и оформляют право собственности.

Ирек Ялалов добавил, что из-за того, что многие коттеджи не зарегистрированы, муниципалитет не может проводить благоустройство прилегающих к ним территорий.