Ялалов назвал "жертвой пропаганды" чиновницу, сравнившую Уфу с Казанью

Главу администрации Уфы Ирека Ялалова возмутило то, что директор МБУ "Городская реклама" Римма Зарипова сравнила Уфу с Казанью. Мэр назвал чиновницу "жертвой пропаганды" и потребовал, чтобы больше она так не делала.

Сравнение с Казанью Зарипова сделала, отчитываясь перед мэром о размещении рекламы в городе. Это не понравилось Ялалову, и он прервал чиновницу.

- А почему Казань в пример приводите? Мы на нее не ориентируемся, мы ориентируемся на лучшие мировые образцы, - возмутился Ялалов. - Давайте кончайте эту "Казань" мне здесь каждый раз! Жертва пропаганды.