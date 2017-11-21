Ялалов назвал "жертвой пропаганды" чиновницу, сравнившую Уфу с Казанью
Сегодня, 09:48ГородНаталья Кузнецова
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Главу администрации Уфы Ирека Ялалова возмутило то, что директор МБУ "Городская реклама" Римма Зарипова сравнила Уфу с Казанью. Мэр назвал чиновницу "жертвой пропаганды" и потребовал, чтобы больше она так не делала.
Сравнение с Казанью Зарипова сделала, отчитываясь перед мэром о размещении рекламы в городе. Это не понравилось Ялалову, и он прервал чиновницу.
- А почему Казань в пример приводите? Мы на нее не ориентируемся, мы ориентируемся на лучшие мировые образцы, - возмутился Ялалов. - Давайте кончайте эту "Казань" мне здесь каждый раз! Жертва пропаганды.
Всего в Уфе на сегодня 2466 средств наружной рекламы, из низ 846 билбордов. В этом году количество билбордов сократилось на 30 процентов. В 2019 году будет исключено еще 350 мест. Общий доход от размещения рекламы в Уфе на сегодня составил 427 миллионов рублей, по итогам года он увеличится до 430 миллионов.
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