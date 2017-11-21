Уфа заняла 18 место в экологическом рейтинге городов России

В тройку лидеров вошли Набережные Челны, Казань и Воронеж.

В «Экологическом рейтинге российских городов – 2017» Уфа оказалась на 18 месте, сообщили в ОНФ по РБ. Структура документа сформирована из семи ключевых категорий - воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду.

Глава минприроды России Сергей Донской заявил, что в рейтинге приняло участие рекордное количество городов, что говорит о повышенном внимании россиян к вопросам охраны окружающей среды. Всего в рейтинг вошли 103 города.