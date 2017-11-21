К 2019 году количество билбордов в Уфе сократится на 340 мест

В период с 1 января по 31 октября текущего года социально-значимая реклама была размещена на 4462 поверхностях, это в среднем более 440 рекламных установок в месяц.

Количество билбордов сократится на 340 мест к 2019 году, сообщили в пресс-службе администрации города. Контроль за размещением наружной рекламы на территории Уфы осуществляет структура МКУ «Городская реклама».

В Уфе расположено 424 рекламных конструкции, совмещенные с элементами благоустройства и уличной мебелью, что составляет 29,2 процента от общего числа. К 2020 году доля таких конструкций на территории республики должна составлять 37,5 процентов.

В текущем году у 1050 рекламных конструкций закончился срок разрешения, вследствие чего в схему размещения рекламных конструкций внесено 183 места и исключено 526. В этом году заключено 226 договоров на право установки и эксплуатации рекламных конструкций.