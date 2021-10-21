Первый снег выпал в Уфе

Сегодня, 21 октября, в Уфе выпал первый снег, а тем временем температура воздуха за окном составляет +2 градуса. Отмети, что синоптики сообщают, что осадки в виде снега с дождем в Башкирии ожидаются и завтра.
Так, в Учалах, Сибае, Туймазах и Белорецке первый снег выпал уже вечером 20 октября. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях, однако некоторые также отмечают, что еще не успели сменить резину на автомобиле.
Напомним, что МЧС Башкирии на прошлой неделе рекомендовал автомобилистам задуматься о смене резине, так как на дорогах прогнозируется гололед.