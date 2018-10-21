В Уфе надеются перекрасить исторические здания и тем самым уберечь их от сноса
Пока волонтеры вернули прежний вид одному зданию позапрошлого века
Волонтеры при поддержке сообщества «Архзащита Уфы» завершили ремонт дома бывшего статского советника Николая Рябинина.
Вчера, 20 октября, в Уфе завершился фестиваль «Том Сойер Фест», в рамках которого волонтеры, подобно герою произведения Марка Твена, вооружившись инструментами и кисточками, реставрировали деревянное здание на протяжении нескольких месяцев. Всего в мероприятии приняло участие 80 волонтеров, и было собрано порядка 30 тысяч рублей. Деньги жертвовали неравнодушные уфимцы. Собранную сумму потратили на покупку стройматериалов и разных мелочей – удлинителей, болгарок, кисточек. Неоценимую помощь оказали и спонсоры фестиваля.
Волонтеры прикрепили таблички к фасаду с указанием номера дома, а также краткой информации о нем. все были очень рады,что успели сделать это до снега.
Дом расположен на улице Гоголя, 24 и имеет двухсотлетнюю историю. Отметим, что здание заметно выделяется теперь на фоне двух соседних. Оно привлекает внимание туристов и горожан. Близлежащие дома похвастаться красотой не могут. Несколько лет назад эти некогда красивые здания в преддверие саммитов ШОС и БРИКС были перекрашены в унылый серый цвет. За три минувших с тех пор года краска с них облезла, но, как видно, до будущего глобального саммита чиновникам до них больше не будет дела. По крайней мере, так считают жители соседних домов, с которыми побеседовала Медиакорсеть.
– Я люблю свой деревянный дом и не хочу отсюда уезжать, – рассказывает пенсионер Виктор Шевчук. – Чиновники этого не понимают. Каждый раз они пугают нас расселением, говорят, мол, вы здесь живете последний год.
– О переезде мы не думаем. В этом доме родилась моя мама и я. Здесь жили и дедушка с бабушкой. Этот дом мне дорог. Не знаю, как можно повлиять на ситуацию, чтобы от нас отстали. К нам часто приходят журналисты, задают вопросы, но все это впустую, мне кажется, - добавила супруга пенсионера.
Супруги проживают в доме на Гоголя, 26, на котором волонтеры планируют восстановить оконные наличники в следующем году. Затея жильцам нравится. Они признались, что устали от серого цвета своего дома и мечтают вернуть ему прежний облик.
Кстати, в ответ на запрос Медиакорсети в пресс-службе столичной мэрии нам ответили, что жители домов, перекрашенных в серый цвет, могут и сами перекрасить свои дома в любой угодный им цвет. Но жильцам такой поворот событий не понравился.
– Когда чиновники красили мой дом в серый цвет, разрешения на это они у меня не спрашивали. А как вернуть прежний облик зданию, то это извольте, за свой счет, получается так? У меня нет лишних денег на покупку краски. Заплатить рабочим я тоже не смогу. Самому красить тоже не вариант, я пожилой человек, - возразил Виктор Шевчук.
Судя по всему, ответ из мэрии не совсем соответствует действительности. По крайней мере, волонтеры отмечают, что покрасить дом в центре города «в любой цвет» просто так не получится. Необходимые для этого действия согласовывают с мэрией. Организатору фестиваля «Том Сойер Фест» пришлось изрядно повозиться с документами, чтобы чиновники разрешили покраску здания на Гоголя, 24.
В пресс-службе мэрии нам также сообщили, что сейчас уфимский Центр городского дизайна якобы подберет цветовое решение к каждому дому в рамках своей работы. В самом ведомстве данную информацию нам подтвердили. Однако уточнять сроки в ведомстве не стали. Сообщили только, что это произойдет в следующем году.
Между прочим, многие волонтеры не верят обещаниям власти вернуть историческим зданиям прежний вид:
– Чиновники специально покрасили дома в серый цвет, чтобы потом под шумок их снести. Красивое, отремонтированное здание трудно уничтожить, это привлечет внимание. А вот изуродованный серой краской дом – никогда. Таким образом, они дают нам понять, что эти здания не представляют ценности. Неспроста чиновники выбрали именно серую краску для покраски, - считают молодые люди.
Подтверждением их словам служит тот факт, что на сайте Госкомстроя РБ указано, что отремонтированный дом подлежит сносу. Чтобы этого не случилось, волонтеры намерены направить чиновникам предложение закрепить за домом охранный статус.