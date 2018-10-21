В Уфе надеются перекрасить исторические здания и тем самым уберечь их от сноса

Волонтеры при поддержке сообщества «Архзащита Уфы» завершили ремонт дома бывшего статского советника Николая Рябинина.

Вчера, 20 октября, в Уфе завершился фестиваль «Том Сойер Фест», в рамках которого волонтеры, подобно герою произведения Марка Твена, вооружившись инструментами и кисточками, реставрировали деревянное здание на протяжении нескольких месяцев. Всего в мероприятии приняло участие 80 волонтеров, и было собрано порядка 30 тысяч рублей. Деньги жертвовали неравнодушные уфимцы. Собранную сумму потратили на покупку стройматериалов и разных мелочей – удлинителей, болгарок, кисточек. Неоценимую помощь оказали и спонсоры фестиваля.

Волонтеры прикрепили таблички к фасаду с указанием номера дома, а также краткой информации о нем. все были очень рады,что успели сделать это до снега.

Дом расположен на улице Гоголя, 24 и имеет двухсотлетнюю историю. Отметим, что здание заметно выделяется теперь на фоне двух соседних. Оно привлекает внимание туристов и горожан. Близлежащие дома похвастаться красотой не могут. Несколько лет назад эти некогда красивые здания в преддверие саммитов ШОС и БРИКС были перекрашены в унылый серый цвет. За три минувших с тех пор года краска с них облезла, но, как видно, до будущего глобального саммита чиновникам до них больше не будет дела. По крайней мере, так считают жители соседних домов, с которыми побеседовала Медиакорсеть.

– Я люблю свой деревянный дом и не хочу отсюда уезжать, – рассказывает пенсионер Виктор Шевчук. – Чиновники этого не понимают. Каждый раз они пугают нас расселением, говорят, мол, вы здесь живете последний год.

– О переезде мы не думаем. В этом доме родилась моя мама и я. Здесь жили и дедушка с бабушкой. Этот дом мне дорог. Не знаю, как можно повлиять на ситуацию, чтобы от нас отстали. К нам часто приходят журналисты, задают вопросы, но все это впустую, мне кажется, - добавила супруга пенсионера.

Супруги проживают в доме на Гоголя, 26, на котором волонтеры планируют восстановить оконные наличники в следующем году. Затея жильцам нравится. Они признались, что устали от серого цвета своего дома и мечтают вернуть ему прежний облик.

Кстати, в ответ на запрос Медиакорсети в пресс-службе столичной мэрии нам ответили, что жители домов, перекрашенных в серый цвет, могут и сами перекрасить свои дома в любой угодный им цвет. Но жильцам такой поворот событий не понравился.

– Когда чиновники красили мой дом в серый цвет, разрешения на это они у меня не спрашивали. А как вернуть прежний облик зданию, то это извольте, за свой счет, получается так? У меня нет лишних денег на покупку краски. Заплатить рабочим я тоже не смогу. Самому красить тоже не вариант, я пожилой человек, - возразил Виктор Шевчук.

Судя по всему, ответ из мэрии не совсем соответствует действительности. По крайней мере, волонтеры отмечают, что покрасить дом в центре города «в любой цвет» просто так не получится. Необходимые для этого действия согласовывают с мэрией. Организатору фестиваля «Том Сойер Фест» пришлось изрядно повозиться с документами, чтобы чиновники разрешили покраску здания на Гоголя, 24.

В пресс-службе мэрии нам также сообщили, что сейчас уфимский Центр городского дизайна якобы подберет цветовое решение к каждому дому в рамках своей работы. В самом ведомстве данную информацию нам подтвердили. Однако уточнять сроки в ведомстве не стали. Сообщили только, что это произойдет в следующем году.

Между прочим, многие волонтеры не верят обещаниям власти вернуть историческим зданиям прежний вид:

– Чиновники специально покрасили дома в серый цвет, чтобы потом под шумок их снести. Красивое, отремонтированное здание трудно уничтожить, это привлечет внимание. А вот изуродованный серой краской дом – никогда. Таким образом, они дают нам понять, что эти здания не представляют ценности. Неспроста чиновники выбрали именно серую краску для покраски, - считают молодые люди.