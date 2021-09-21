Мэр Уфы похвастался 10-тысячным концертом в парке Первомайский в пандемию

Мэр Уфы похвастался 10-тысячным концертом в парке Первомайский в пандемию
Мэр Уфы похвастался 10-тысячным концертом в парке Первомайский в пандемию
Сегодня, 08:42ГородИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
В ходе оперативки в мэрии городские чиновники обсуждали и пандемию, которая не стала препятствием для массовых гуляний.

На сегодняшней оперативке в мэрии Сергей Греков рассказывал о уфимских парках. Особое внимание он уделил парку Первомайский, работы в котором закончили в этом году. Греков назвал парк местом притяжения по всей Черниковке.

Вот буквально мы были недавно на концерте. В среду, в будний день, вечер, 10000 человек. Жители очень благодарят, очень рады.Сергей Греков, мэр Уфы

Заметим, что в ходе этой же оперативки обсуждали и то, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом лишь усугубляется, в том числе среди детей.

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