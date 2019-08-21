В уфимской «Планете» парковка стала платной

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Это стало неприятным сюрпризом для жителей близлежащих многоэтажек.
Со вчерашнего дня, с 20 августа, изменился порядок пользования подземной автомобильной парковкой в уфимском торгово-развлекательном комплексе «Планета».
Если раньше ее услуги были бесплатными, то теперь оставить там автомобиль бесплатно можно только на первые три часа, а начиная с четвертого часа стоимость парковочного места будет уже 50 рублей в час. Воспользоваться парковкой «Планеты» можно с 09.00 утра до 03.00 ночи.
Как отметил представитель одного из застройщиков, эта новость может стать весьма неприятным известием для жильцов близлежащих многоэтажных домов и их гостей, которые из-за недостатка парковочных мест привыкли пользоваться услугами стоянки в «Планете».
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