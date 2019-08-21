В уфимской «Планете» парковка стала платной

Если раньше ее услуги были бесплатными, то теперь оставить там автомобиль бесплатно можно только на первые три часа, а начиная с четвертого часа стоимость парковочного места будет уже 50 рублей в час. Воспользоваться парковкой «Планеты» можно с 09.00 утра до 03.00 ночи.