В Башкирии 21 августа местами пройдет гроза

При этом температура воздуха будет держаться в пределах +23-28°C.

В понедельник, 21 августа, ожидается теплая погода с неустойчивым ветром, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Днем температура воздуха составит +23-28°C, ночью +11-16°C, а в северных и горных районах до +5°C. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, в отдельных районах будет гроза.

На протяжении дня будет сохраняться переменная облачность, на дорогах ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 метров.

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