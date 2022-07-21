Власти Уфы объявили конкурс по отбору перевозчиков на четырех автобусных маршрутах

Власти Уфы объявили конкурс по отбору перевозчиков на четырех автобусных маршрутах
Власти Уфы объявили конкурс по отбору перевозчиков на четырех автобусных маршрутах
Вчера, 16:36ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Победитель конкурса будет осуществлять перевозки по четырем автобусным маршрутам в течение пяти лет. Соответствующая документация была опубликована на сайте мэрии.

Власти Уфы объявили открытый конкурс по отбору перевозчиков на автобусные маршруты № 217 «Монтажников — Торговый комплекс «Центральный», № 246 «Монумент Дружбы — Микрорайон Мечта», № 278 «Улица Рощинская (поселок Нагаево) — Больница № 21» и № 297 «Микрорайон «Сосны» — ЖК «8-е Марта» — Улица им. города Галле — ЖК «8-е Марта» — Микрорайон «Сосны».

Так, согласно конкурсной документации по отбору перевозчиков, на муниципальные маршруты по нерегулируемым тарифам предполагаются автобусы малого класса, а максимальное количество транспорта на линии должно составлять от 4 до 8.

Свидетельства на осуществление перевозок победитель открытого конкурса получит на пять лет. Заявки на участие Управление транспорта и связи мэрии Уфы принимае до 17 августа, итоги будут подвержены 26 сентября.

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