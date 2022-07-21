Власти Уфы объявили конкурс по отбору перевозчиков на четырех автобусных маршрутах

Победитель конкурса будет осуществлять перевозки по четырем автобусным маршрутам в течение пяти лет. Соответствующая документация была опубликована на сайте мэрии.

Власти Уфы объявили открытый конкурс по отбору перевозчиков на автобусные маршруты № 217 «Монтажников — Торговый комплекс «Центральный», № 246 «Монумент Дружбы — Микрорайон Мечта», № 278 «Улица Рощинская (поселок Нагаево) — Больница № 21» и № 297 «Микрорайон «Сосны» — ЖК «8-е Марта» — Улица им. города Галле — ЖК «8-е Марта» — Микрорайон «Сосны». Так, согласно конкурсной документации по отбору перевозчиков, на муниципальные маршруты по нерегулируемым тарифам предполагаются автобусы малого класса, а максимальное количество транспорта на линии должно составлять от 4 до 8. Свидетельства на осуществление перевозок победитель открытого конкурса получит на пять лет. Заявки на участие Управление транспорта и связи мэрии Уфы принимае до 17 августа, итоги будут подвержены 26 сентября.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter