ОНФ не нашел обещанной мэром Уфы охраны в пустующих объектах культурного наследия

Представители Народного фронта проведали пустующие дома по улице Октябрьской революции, не нашли там охраны и попросили мэрию ограничить доступ всех желающих к этим домам.

Представители Общественного народного фронта с инспекцией прошлись по пустующим домам по улице Октябрьской революции, которая почти полностью состоит из объектов культурного наследия. Выводы общественники сделали неутешительные — купеческие дома не только запущены, но и открыты для всех желающих, от бездомных граждан, которые вовсе не прочь развести в памятнике костер, до местных мальчишек, для которых поиграть в «заброшке» милое дело. Эти дома облюбовали бездомные. Из-за костров, которые они разжигают, чтобы согреться, памятники архитектуры в любой момент могут превратиться в пепелище. Как и любые «заброшки», дома на Октябрьской революции привлекают мальчишек. Игры в таких местах всегда могут закончиться трагедией.руководитель регисполкома ОНФ в Башкирии Виталий Брыкин Эксперты Народного фронта обратились в администрацию Уфы с рекомендацией законсервировать пустующие дома, которые имеют охранный статус, и ограничить к ним доступ. Пока найдутся инвесторы с нужными деньгами, мы можем безвозвратно потерять уникальные городские достопримечательности.из обращения ОНФ Тоже самое сделал и корреспондент Mkset и вот что сообщили в пресс-службе мэрии. В целях ограничения доступа посторонних лиц в расселенные многоквартирные жилые дома, являющиеся объектами культурного наследия, а также предупреждения и пресечения любых противоправных действий, в том числе направленных на хищение или повреждение имущества, в июне 2022 года заключен муниципальный контракт с ООО ЧОП «ДАН» на оказание услуг по охране ОКН, расположенных в исторической части города, со сроком до 31 декабря 2022 года. Всего под охраной 66 ОКН — как расселенных, так и не расселенных многоквартирных домов.пресс-служба мэрии Уфы Известно и то, почему общественная инспекция ОНФ не встретила охрану. Вероятно причина в том, что охрана осуществляется круглосуточно путем патрулирования (не менее 4-х раз в сутки). Преступные посягательства ЧОП пресекает, а пойманных на местах нарушителей передают правоохранителям. Напомним, охрану объектов культурного наследия, причем не только по улице Октябрьской революции, но и по всей Уфе на встрече с журналистами 2 июня озвучил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Я был там уже несколько раз. Туда залезают мародеры, сейчас наняли ЧОП, они будут инспектировать, смотреть, чтоб [объекты культурного наследия] не разрушали.Ратмир Мавлиев

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