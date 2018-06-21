В Уфе пройдет фестиваль «Воздушных змеев»

24 июня с 15:00 до 21:00 в уфимском амфитеатре пройдет фестиваль воздушных змеев «Летать легко!» вместе с городским фестивалем молодежных культур «Мир – это Я».

В этот день можно будет не только увидеть сотни воздушных змеев, сказочных героев и драконов в небе, но и поучаствовать в чемпионате по оформлению и техничности воздушного змея. Будут представлены следующие номинации: