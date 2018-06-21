В Уфе пройдет фестиваль «Воздушных змеев»

Он состоится в рамках фестиваля «Мир – это Я».
24 июня с 15:00 до 21:00 в уфимском амфитеатре пройдет фестиваль воздушных змеев «Летать легко!» вместе с городским фестивалем молодежных культур «Мир – это Я».
В этот день можно будет не только увидеть сотни воздушных змеев, сказочных героев и драконов в небе, но и поучаствовать в чемпионате по оформлению и техничности воздушного змея. Будут представлены следующие номинации:
«Нарядное небо» - самый красочный воздушный змей,
«Небесный художник» - самое интересное художественное оформление воздушного змея,
«Властелин неба» - самый большой воздушный змей,
«Высший пилотаж» - самый технически-совершенный воздушный змей (также оценивается мастерство управления),
«Мал, да удал!» - воздушный змей самого юного участника чемпионата,
«Любимец публики» - приз зрительских симпатий.
Программа фестиваля будет такой:
15:00 – официальное открытие фестиваля;
15:00 – 16:00 – мастер-класс по изготовлению воздушных змеев;
15:00 – 20:00 – работа площадок фестиваля: ярмарка подарков ручной работы, аквагрим, бесплатные творческие мастер-классы для детей и взрослых, концертная программа с вокальными, танцевальными номерами и конкурсами, массовый запуск воздушных змеев, воздушные инсталляции «Сады ветра», шоу воздушных змеев, работа интерактивных фото-зон;
17:00 – Чемпионат самодельных воздушных змеев;
19:00 – официальное открытие фестиваля субкультур.