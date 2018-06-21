В Уфе открылся уникальный парк динозавров - Юркин парк

Родители и их детишки могут окунуться в атмосферу юрского периода уже сейчас. Как только открываешь двери в парк, то попадаешь на несколько тысячелетий назад. Это невероятная возможность своими глазами увидеть рептилий, которые были предками современного homo sapiens.

Фото: Артур Салимов

Площадь парка поражает с первых шагов – это более 2500 м² территории, наполненной не только анимированными экспонатами, но и живой природой, ведь парк находится в зеленом уголке Уфы.

Фото: Артур Салимов

В стоимость билета входит экскурсия, которая проводится ежечасно с использованием усилителей голоса, так что информация будет доступна на любом расстоянии.

Фото: Артур Салимов

Хотите сами принять участие в поиске останков первобытных животных и почувствовать себя в роли археолога? Вы запросто можете себе это позволить, ведь на территории парка есть площадка с останками скелетов динозавров, где каждый может прикоснуться к истории и запечатлеть это событие на долгую память.

Фото: Артур Салимов

Стоит заметить, что все экспонаты сосредоточены не в одном месте, а расположены таким образом, чтобы гость мог максимально окунуться в мир юрского периода и познакомиться с каждым экземпляром как можно ближе. Проходя сквозь тропинки от одного животного к другому, можно остановить свой шаг на удобной скамейке и продолжить изучение экспонатов с новыми силами.

Фото: Артур Салимов

Спинозавр и Барионикс, Стиракозавр и Тираннозавр Рекс, а также множество других видов рептилий расположены на территории парка. Выполнены они в натуральную величину и выглядят устрашающе. Рядом с экспонатами даже есть таблички, которые мягко намекают зрителям о том, что зверюшки – не игрушки, с ними шутки плохи.

Фото: Артур Салимов

Каждая инсталляция динозавра выполнена максимально естественно, и, за счет этого, даже детали зубного аппарата и кожи животного смотрятся, как настоящие!

Фото: Артур Салимов

Травоядные и хищники, с рогами и без, с броней и защитной булавой на хвосте, а кто-то даже с антенной в виде гребня, которая служила им в качестве устройства, передающего звуковые сигналы с другими членами стада. Рядом с любым динозавром есть краткая информация о нем и о том, когда нашли последние останки животного, поэтому не беспокойтесь за то, что о мире юрского периода вы ничего не знали. Вместе с Юркин-парк вы откроете для себя динозавров с новой стороны!

Фото: Артур Салимов

Проходя мимо динозавра, не пугайтесь, если он начнет рычать или двигать своей длинной шеей и шевелить когтями. Для того, чтобы погружение в мир юрского периода прошло с максимальным эффектом, специалисты анимации наделили животных датчиками движения, поэтому будьте аккуратны и запаситесь смелостью, гуляя по Юркин-парку.

Фото: Артур Салимов

Для любителей коворкинга на территории парка есть специально оборудованная беседка, где вы сможете прийти с личным ноутбуком и написать пару строк для своей документальной книги о мире динозавров! А пока вы заняты творчеством, ваши дети могут весело провести время с аниматорами и изучить пару фактов об аллозавре или диметродоне.

Фото: Артур Салимов

Перед тем, как собраться домой, вспомните о фотографиях с экспонатами. Ведь воспоминания о лучших моментах жизни остаются навсегда в нашей памяти.

Фото: Артур Салимов

Где находится и как работает Юркин парк

Вход в парк со стороны улицы Рихарда Зорге. Режим работы - каждый день с 10.00 до 22.00.

Подробнее о Юркин парке можно узнать на странице Вконтакте, в Инстаграм, на сайте парка или по телефону: 8-927-309-309-1