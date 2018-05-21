В уфимской многоэтажке нашли очаг туберкулеза

В одном из новых домов по ул. Д. Юлтыя в Уфе жильцы обратили внимание на объявление о выявлении очага туберкулеза. В нем от имени администрации поликлиники №2 сообщается о необходимости визита к врачу-флюорографу на обследование.

- В связи с тем, что в вашем доме выявлен эпидемиологический очаг туберкулеза, срочно всем пройти внеочередное обследование — флюорографию органов грудной клетки, в ГБУЗ РБ Поликлиника №2 (Российская,68 в часы работы с 8.00 до 19.00 часов), - гласит сообщение.

Мы обратились за комментарием в Республиканский противотуберкулезный диспансер.

- Причины паниковать у жильцов нет. Это плановое мероприятие — своего рода приглашение пройти необходимую ежегодную диспансеризацию. У тех, кто ее не прошел, теперь будет повод ее, наконец, пройти. Скажу вам так — причина паниковать есть одна — то, что до сих пор есть люди, которые не проходят бесплатную диспансеризацию, - рассказали нам в медучреждении.

В министерстве здравоохранения республики информацию подтвердили.

- По данным республиканского противотуберкулезного диспансера, в Башкирии ежегодно выявляются 1500 случаев туберкулеза. Если у гражданина подтверждается та форма туберкулеза, которая опасна для окружающих, его немедленно изолируют. Мы всего лишь призываем пройти обследование, - заявила руководитель пресс-службы минздрава Светлана Кускарбекова.

Как сообщили нам в ведомстве, вероятно, очаг был обнаружен после того, как один из жильцов прошел медосмотр. Подробности не уточняются.

Напомним, диспансеризацию в 2018 году смогут пройти граждане России, рожденные в следующие годы: 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1997.

Диспансеризацию проводят в два этапа. Первый — обследование, объем которого зависит от возраста, после чего участковый терапевт подведет итоги первого этапа. Если по его результатам выявлено хотя бы подозрение на наличие хронического неинфекционного заболевания или высокий сердечно-сосудистый риск, участковый направляет проходившего обследование на второй этап диспансеризации.

В частности, пациенту назначается дополнительное обследование — в зависимости от возраста и пола определяется перечень специалистов, лабораторных и диагностических процедур.

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