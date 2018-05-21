Сколько стоят видовые квартиры в Уфе

Например, стать владельцем современной комфортной квартиры с волшебными видами на реку и лес в ЖК «Белая река» сегодня можно всего за 1,8 млн. руб. Жилой комплекс строится в Кузнецовском затоне – одном из наиболее экологичных и перспективных районов Уфы. Застройщиком выступает Группа Компаний «Госстрой».

Собственная котельная, вентилируемые фасады и индивидуальные счетчики потребления тепловой энергии будут не только экономить семейный бюджет, но и сделают проживание в доме максимально комфортным.

Новоселам ЖК «Белая река»доступны и другие преимущества комфорт-класса: получистовая «белая» отделка квартир, обустроенная придомовая территория с безопасными детскими площадками и прогулочными аллеями, удобная парковка и шикарные виды на реку и лес. Сегодня активные работы ведутся во всех четырех секциях жилого комплекса.

Убедиться в этом будущие новоселы «Белой реки» смогли на экскурсии, которую застройщик организовал в минувшую субботу. Участники экскурсии смогли не только побывать в своих квартирах и оценить качество строительства, но и получить ответы на все возникшие вопросы.

Купить квартиру в ЖК «Белая река» можно на выгодных условиях. Действуют ипотека от 6% годовых, ипотека без первого взноса и беспроцентная рассрочка.