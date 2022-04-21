В Уфе перестанут ходить трамваи

В Уфе перестанут ходить трамваи
В Уфе перестанут ходить трамваи
Вчера, 11:33ГородИрина ДеревянчукФото: Пресс-служба мэрии Уфы

В центре Уфы по бульвару Ибрагимова перестанут ходить трамваи № 1 и № 10

Горожан и гостей столицы просят отнестись к этому с пониманием, сообщила пресс-служба мэрии Уфы 21 апреля.

Пассажирам трамвайных маршрутов № 1 и № 10 в Уфе не стоит пугаться, прекратят свое движение трамваи лишь на несколько дней, а именно с 5 часов утра пятницы 22 апреля до 23 часов воскресенья 24 апреля.

Участок где и расположены трамвайные пути, будет перекрыт в связи с ремонтом дороги, однако в мэрии уточнили нюанс — работы по улице будут вестись только при хорошей погоде, если не будет дождей и прочих погодных неурядиц.

В мэрии также обратились к уфимцам и гостям столицы с просьбой заранее планировать свои маршруты.

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