В центре Уфы на улице, которая должна стать местным Арбатом, из-под земли хлещет вода

Очевидцы засняли как посреди дороги по улице Октябрьской революции разливается вода из недр земли и выложили зрелищное видео в соцсети 21 апреля.

Не совсем весенние, а аварийные ручьи, разлились по улице Октябрьской революции в самом центре Уфы. На видео можно лицезреть как из некого отверстия в дорожном полотне струится вода, Mkset уже выяснил ее происхождение. Видео: Телеграм-канал @UFA_RB Как пояснили в пресс-службе администрации Кировского района Уфы произошла утечка на сетях Уфаводоканала, предприятие в курсе происшествия. Утечка будет устранена аварийными бригадами ГУП Уфаводоканал.пресс-служба Кировского района Уфы Напомним, на улицу Октябрьской революции в центре Уфы у властей большие планы, которым немало лет. К 450-летию Уфы улицу, практически полностью застроенную историческими зданиями, намереваются сделать не только пешеходной, но и туристической. Не так давно Ольга Сарапулова, еще находясь в должности замруководителя Главархитектуры и советника главы Башкирии по организации общественных пространств говорила о планах срубить старые клены на данной улице. Что ждет клены после того как экс-чиновница покинула оба поста неизвестно. Также висит в воздухе вопрос с расселением ряда домов по данной улице, а также с сохранностью уже расселенных исторически ценных домов, в которых прошлым летом орудовали мародеры.

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