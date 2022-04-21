В центре Уфы на улице, которая должна стать местным Арбатом, из-под земли хлещет вода

В центре Уфы на улице, которая должна стать местным Арбатом, из-под земли хлещет вода
В центре Уфы на улице, которая должна стать местным Арбатом, из-под земли хлещет вода
Вчера, 11:11ГородИрина ДеревянчукФото: скриншот видео
Очевидцы засняли как посреди дороги по улице Октябрьской революции разливается вода из недр земли и выложили зрелищное видео в соцсети 21 апреля.

Не совсем весенние, а аварийные ручьи, разлились по улице Октябрьской революции в самом центре Уфы. На видео можно лицезреть как из некого отверстия в дорожном полотне струится вода, Mkset уже выяснил ее происхождение.

Видео:Телеграм-канал @UFA_RB

Как пояснили в пресс-службе администрации Кировского района Уфы произошла утечка на сетях Уфаводоканала, предприятие в курсе происшествия.

Утечка будет устранена аварийными бригадами ГУП Уфаводоканал.пресс-служба Кировского района Уфы

Напомним, на улицу Октябрьской революции в центре Уфы у властей большие планы, которым немало лет. К 450-летию Уфы улицу, практически полностью застроенную историческими зданиями, намереваются сделать не только пешеходной, но и туристической. Не так давно Ольга Сарапулова, еще находясь в должности замруководителя Главархитектуры и советника главы Башкирии по организации общественных пространств говорила о планах срубить старые клены на данной улице. Что ждет клены после того как экс-чиновница покинула оба поста неизвестно.

Также висит в воздухе вопрос с расселением ряда домов по данной улице, а также с сохранностью уже расселенных исторически ценных домов, в которых прошлым летом орудовали мародеры.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы