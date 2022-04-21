МТС и Институт развития городов Башкортостана оцифруют достопримечательности Уфы

МТС и Институт развития городов Башкортостана подписали соглашение о социально-культурном сотрудничестве, направленное на повышение уровня цифровизации культурных, образовательных и социальных проектов. Первым шагом в рамках подписанного соглашения станет запуск интерактивного гида «Городские легенды Уфы» в июне.

МТС при поддержке Института развития городов Башкортостана планирует в этом году запустить несколько просветительских и социокультурных проектов на базе цифровых сервисов. Речь идет о разработке уникального онлайн-путеводителя по Уфе, онлайн-уроках и творческих событиях для детей и подростков республики. Запланированные в рамках соглашения мероприятия направлены на популяризацию культуры и истории Уфы, повышение доступности образовательного и научно-популярного онлайн-контента, развитие туристического потенциала города. По итогам подписания уже летом 2022 года МТС вместе с Институтом развития городов Башкортостана запустят онлайн-гид «Городские легенды Уфы» по достопримечательностям города, составленный на основе предпочтений самих жителей Уфы. Интерактивный путеводитель расскажет местным жителям и гостям столицы Башкортостана об историях улиц, городских мифах, уфимском стрит-арте и художниках, уютных местах и маршрутах. «Развитие сети МТС в Башкортостане не просто улучшает качество связи, но и создает уникальные возможности для реализации социально важных и культурных проектов. Мы внедряем в республике цифровые продукты, которые предоставляют жителям новые возможности для организации полезного досуга и формируют культуру населения. Недавно мы разработали и запустили бесплатный интерактивный аудиогид по экологической тропе „Таллы“ — одному из самых живописных туристических маршрутов в регионе. А сейчас вместе с Институтом развития городов Башкортостана решили разработать новый пешеходный гид по Уфе с советами и интересными историями, которые не всегда известны даже самим уфимцам. Я уверен, что подписание соглашения о сотрудничестве позволит нам реализовать еще немало полезных и значимых проектов для города и горожан», — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк. «Мы стремимся развивать направления, связанные с большими данными, smart-подходом к исследованию городов и туризмом. Развитие территорий, которым мы занимаемся — это и социокультурные проекты, поэтому сотрудничество с МТС открывает новые возможности. Учитывая темпы развития внутреннего туризма, запрос от горожан на поддержку сообществ не только в Уфе, но и в малых городах Башкирии, наши совместные инициативы с коллегами из МТС будут актуальны и востребованы», — отметил директор Института развития городов Башкортостана Алмаз Фаткуллин.

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