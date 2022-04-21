Две коммунальные аварии в Уфе лишили холодной воды улицу в центре и часть Нижегородки

В городе ликвидируют последствия коммунальных аварий, а пока ведется ремонт жителям сразу двух районов предстоит пожить без холодной воды, сообщили в пресс-службе «Уфаводоканала» 21 апреля.

Как уже сообщал сегодня Mkset, сегодня очевидцы засняли бьющие из дыры в улице Октябрьской революции в Уфе ключи. В пресс-службе Кировского района пояснили, что все дело в неурядицах «Уфаводоканала», что собственно подтвердило и само предприятие — на улице Октябрьской революции произошла утечка из земли, из-за которой и был отключен водопровод диаметром 150 миллиметров. Из-за этого происшествия на какое-то время без холодной воды в своих домах останутся жители домов под номерами 14, 16, 20, 20/1, 20/2, 22, 24, 26, 28, 30, 32,34,38 по четной стороне и дома под номерами 21, 21/1, 25, 25/1, 27,29, 29/1, 31, 33, 35 и 37. Произошла в Уфе сегодня и еще одна утечка, но уже в Нижегородке, по улице Смоленская, 1, которую в данный момент также ликвидируются. На той же улице без холодной воды остались дома под номерами 1, 1а и 1б. Неудобства ожидают большое количество домов по улице Инзерской, а если быть точнее то почти все. На улице Саляма без воды останется лишь один дом под номером 40а. Также какое-то время без воды проведут жители домов под номерами 32, 46, 36, 45, 45/1, 45а, 47, 47а, 49, 49а, 40, 40а, 51 по улице Линейной.

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