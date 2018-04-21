В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

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Усиление ветра ожидается в выходные.
21 и 22 апреля в Уфе прогнозируется усиление ветра до 18 м/с, сообщили в управлении гражданской защиты города со ссылкой на Башгидромет.
22 апреля ночью температура воздуха упадет до -5°C, днем поднимется до +13 °C. Местами пройдет дождь со снегом, днем по западу до умеренного, ночью на отдельных участках дорог будет гололедица.
Управление гражданской защиты призывает уфимцев и гостей столицы избегать нахождения рядом с линиями электропередач, рекламными щитами, деревьями и ненадежными постройками.
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