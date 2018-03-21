В центре Уфы вздулся асфальт

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Движение перекрыто на половине улицы.
Сегодня, 18 марта, во второй половине дня произошло коммунальное ЧП в районе Южного автовокзала. Об этом Медиакорсети сообщили читатели.
- Асфальт вздулся прямо посреди проезжей части. Приехали дорожные рабочие и сказали, что там, скорее всего, произошла какая-то авария под асфальтом. Движение в этом месте будет перекрыто сегодня точно дотемна, - сообщил Медиакорсети читатель.
Медиакорсеть будет следить за развитием событий.
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