В центре Уфы вздулся асфальт

Сегодня, 18 марта, во второй половине дня произошло коммунальное ЧП в районе Южного автовокзала. Об этом Медиакорсети сообщили читатели.

- Асфальт вздулся прямо посреди проезжей части. Приехали дорожные рабочие и сказали, что там, скорее всего, произошла какая-то авария под асфальтом. Движение в этом месте будет перекрыто сегодня точно дотемна, - сообщил Медиакорсети читатель.