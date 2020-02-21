Мэрия Уфы на 2 дня останется без яркой подсветки из-за съемок социального ролика
21 февраля, 10:04ГородНадежда ВалитоваФото: http://ufacity.info
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2 дня подряд в башкирской столице будут снимать социальный видеоролик.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы. Во время съёмок будет выводиться проекция изображения на здание администрации города. С 20 по 21 февраля в период с 21.00 по 06.00 наружное освещение здания администрации Уфы, известное своими яркими красками, будет отключено.
Жителей города просят не обращать на это внимание – позже световая иллюминация будет включена и работать будет в прежнем режиме.
Пока неизвестно, о каком социальном видеоролике идет речь и чему он будет посвящен.
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