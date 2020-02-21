Мэрия Уфы на 2 дня останется без яркой подсветки из-за съемок социального ролика

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы. Во время съёмок будет выводиться проекция изображения на здание администрации города. С 20 по 21 февраля в период с 21.00 по 06.00 наружное освещение здания администрации Уфы, известное своими яркими красками, будет отключено.

Жителей города просят не обращать на это внимание – позже световая иллюминация будет включена и работать будет в прежнем режиме.