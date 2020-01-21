«Воды нет, раковины нет»: В Уфе на 2 месяца закрыли кафе «Папа Гриль»

В Октябрьском районе Уфы на 60 суток приостановлена работа сети кафе быстрого питания «Папа Гриль». Как сообщили в ведомстве, связано это с нарушением санитарных и гигиенических норм.

Здесь продавали шаурму, бургеры, хот-доги. Выяснилось, что в кафе не было централизованного водоснабжения, раковины для мытья рук, установлена лишь односекционная (вместо двухсекционной) ванна, в которой и мылась кухонная и столовая посуда, здесь же работники мыли руки.

В руководстве ресторана с таким ограничением ожидаемо не согласились и растпространили официальный ответ в сети и на сайтах компании.

«Мы, конечно же, не согласны с этим решением и будем его обжаловать в судебном порядке. Мы никого не отравили, работали в рамках действующего законодательства, не нанесли никому никакого вреда, а со стороны наших гостей отсутствовали жалобы. Хотим отметить, что после проверки 15-ти точек сети экспресс-кафе «Папа-Гриль», ФССП решило приостановить деятельность только на одной. Данная торговая точка является подконтрольной франчайзи, который уже планировал привести данный объект к необходимым требованиям, но еще не сформировал свой бюджет.

По данному объекту был заключен договор на поставку питьевой воды, отвечающей необходимым требованиям, все документы с сертификацией на привозную воду были предоставлены проверяющему органу, но не были учтены представителями Управления Роспотребнадзора по РБ при проверке. Управление Роспотребнадзора по РБ по какому-то непонятному заявлению, без наличия фактов о причинении нами кому-либо какого-либо вреда, начало эту беспочвенную внеплановую проверку. Заявление было подано в электронной форме в виде требования проверить все торговые точки сети экспресс-кафе «Папа-Гриль» с указанием их адресов. Повторимся, мы никого не отравили и никому не нанесли вреда здоровью, считаем, что идет давление на наш законный бизнес, либо кто-нибудь заинтересован в том, чтобы работа наших стрит кафе была приостановлена».