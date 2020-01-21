«Ура, коллеги!»: новогоднее оформление Советской площади Уфы стало лучшим в Башкирии

Сегодня, 21 января, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин сообщил подчиненным, что новогоднее оформление Советской площади признано лучшим в общереспубликанском тематическом конкурсе праздничного оформления населенных пунктов.

Эта приятная новость стала неожиданностью для присутствующих в зале. Больше всех обрадовалась вице-мэр города Алина Сулейманова, курирующая данное направление.

— Спасибо, Ульфат Мансурович, за хорошую новость! Аплодисменты, коллеги! — воскликнула Алина Сулейманова.

Напомним, что в ближайшее время начнется преображение Советской площади, на ней появятся памятник генералу Шаймуратову и сквер, а паркинг будет перемещен под землю. Так что в своем нынешнем виде Советская площадь встречала Новый год в последний раз.

Уточним, что официального объявления результатов республиканского конкурса еще не было. Оно, скорее всего, состоится сегодня.

Сегодня же, во второй половине дня, будут объявлены результаты городского конкурса «Уфа праздничная», 12 победителей которого получат дипломы или денежные премии — 150, 100 и 50 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.