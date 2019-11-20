Что такое бизнес-центр «Салават Юлаев»?

Эта категория присваивается наиболее комфортабельным деловым пространствам, а аренда в таких офисах интересна для владельцев средних и крупных предприятий, выбирающих качество, удобство и инфраструктуру.

Примером такого делового комплекса является бизнес-центр «Салават Юлаев». Это один из самых современных и комфортабельных комплексов города Уфы: инженерно-техническое оснащение бизнес-центра выполнено с использованием самых передовых технологий.

- На сегодняшний день бизнес – центр «Салават Юлаев» введен в эксплуатацию, конструктив всех семи этажей здания полностью готов, проведены все необходимые сети, а в местах общего пользования выполнена чистовая отделка. Удобствобизнес – центра для арендаторов заключается в том, что его помещения универсальны и подходят под любой бизнес. Отделка помещений выполнена таким образом, что позволяет арендаторам произвести именно тот ремонт, который будет для них максимально комфортным, - комментирует директор ГК «Рассвет», владеющей бизнес – центром, Тимербулат Багаутдинов.

Фото: Mkset.ru

Здание расположено в деловой части города Уфы, в непосредственной близости от его исторического центра и основных государственных правительственных учреждений и министерств, на главной транспортной артерии города - проспекте Салавата Юлаева. Близость международного аэропорта Уфы обеспечивают удобную транспортную доступность для арендаторов здания и гостей Республики Башкортостан. Общая площадь семиэтажного офисного комплекса составляет более 22 тысяч квадратных метров. Бизнес-центр совмещает в себе все необходимое для плодотворной и успешной работы: есть небольшие кабинеты, офисы формата open-space, офисные блоки, помещения с панорамными видами.

Фото: Mkset.ru